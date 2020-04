Anápolis deve ter a noite mais fria da semana nesta quarta-feira (29), indica Climatempo

Também não há chuva prevista até o final da semana, o que deve agravar o tempo seco na cidade

Os apaixonados por um bom friozinho já podem se preparar. Estima o Climatempo que as temperaturas devem cair em Anápolis até o próximo domingo (03).

Segundo a plataforma meteorológica, não existe possibilidade de chuva neste período, o que pode contribuir para que o tempo fique mais seco.

Esta quarta-feira (29) deverá ser a noite mais fria de toda a semana, com a mínima prevista de 13ºC.

O calor deverá ser maior apenas sábado (02), com uma máxima de 27º. No entanto, será o dia que deve apresentar a maior umidade relativa do ar, com 92%.

O Sol terá presença confirmada nas manhãs e tardes, juntamente com ocasionais nuvens.

Veja a previsão completa:

Quer comentar?

Comentários