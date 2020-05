Adotada, cadelinha que perdeu dono em Anápolis já está feliz e brincando

Vídeo enviado à reportagem do Portal 6 mostra Belinha se divertindo com a nova ‘irmã’, que se chama Amora

Esta semana foi de adaptação para Belinha, a cadelinha que ficou conhecida em Anápolis por procurar pelo dono que morreu afogado.

Na última segunda-feira (27) ela foi adotada por uma família e passou os dias se acostumando com a nova casa e também com as novas companhias.

Neste sábado (02), a reportagem do Portal 6 recebeu imagens que mostram a felicidade de Belinha, que já está brincando com a ‘irmã’, que se chama Amora.

Cadelinha que emocionou Anápolis após esperar em parque pelo dono que morreu foi adotada e já está brincando com a irmã Amora. 🥰 pic.twitter.com/QPqtgjhKHP — Portal 6 (@portal6anapolis) May 2, 2020

Mesmo após passar por um momento de tanta tristeza, a cadelinha agora também está se alimentando bem, bebendo bastante água e sem problemas de saúde.

“Ela está feliz no lar. A família é muito amorosa, são pessoas maravilhosas. Fico feliz porque ela continuará próxima a nós. Meu sentimento é de missão cumprida”, afirmou Seliane, presidente da SOS Animais, que fez o resgate.

Em tempo

Belinha passou mais de três dias nas imediações da Parque Ambiental Antônio Marmo Canedo, conhecido como Parque da Matinha, aguardando por seu dono, um morador de rua que morreu no último dia 19 de abril.

O caso emocionou moradores do Maracanã, na região Central de Anápolis, que fizeram questão de ir sempre ao local para alimentar e dar água ao animal.

Resgatada pela SOS Animais, a cadelinha ainda ficou triste por vários dias, mas aos poucos começou a se recuperar.

