Anápolis já se aproxima da marca de 800 pessoas com suspeita de Covid-19

Número de pacientes com quadro clínico confirmado da doença também subiu nas últimas horas

Subiu de 718 para 760 a quantidade de pessoas com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus em Anápolis.

É o que informa o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) tornado público no final da tarde deste domingo (03).

O documento também acrescentou mais dois pacientes (mulheres de 27 e 40 anos) confirmados com a doença nas últimas 24h, somando agora um total de 56 desde o surgimento do primeiro caso na cidade, em 15 de março.

Destes, 28 já finalizaram o período de isolamento domiciliar e estão livres da doença.

No entanto, duas pessoas da cidade ainda estão internadas e uma morreu. As outras 25 não hospitalizadas seguem isoladas em casa juntamente com os contados diretos.

Exames laboratoriais, realizados na rede privada e pelo Laboratório de Saúde Publica Dr. Giovanni Cysneiros (LACEN-GO), já descartaram 349 casos suspeitos.

Quer comentar?

Comentários