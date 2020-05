Avô bêbado que colocou neto de dez anos na garupa de moto é preso em Anápolis

Ele se recusou a fazer teste do bafômetro, mas PRF encontrou garrafa de cachaça no veículo

Na manhã de domingo (03), um homem de 55 anos foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de Anápolis, no Centro, após ser flagrado bêbado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 106 da BR-060.

Conforme a corporação, ele pilotava uma moto com o neto de dez anos na garupa.

A PRF percebeu a embriaguês ao pará-lo no acostamento da rodovia. Convidado a fazer o teste do bafômetro, o motocilista se negou, mas no veículo foi encontrado uma garrafa de cachaça.

Diante da suspeita, o homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis e lá foi constatado que ele realmente havia ingerido a bebida.

Na delegacia, o menor foi entregue à mãe. A reportagem do Portal 6 tentou saber se o autuado pôde pagar fiança para responder em liberdade, mas ainda não obteve resposta por parte da Polícia Civil.

Quer comentar?

Comentários