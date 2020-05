Homem é alvejado com vários tiros na região Leste de Anápolis

SAMU precisou ser acionado para socorrer vítima, que estava em via pública quando tudo aconteceu

Um homem de aproximadamente 28 anos foi alvejado com vários disparos de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (04), no Conjunto Filostro Machado, na região Leste de Anápolis.

Ao Portal 6, o Comando de Policiamento Urbano (CPU) do 4º BPM informou que viaturas já estão na cena do crime acompanhando a situação e realizando os primeiros procedimentos legais.

No entanto, sabe-se até o momento apenas que a vítima estava em via pública quando recebeu os tiros. No local, possíveis testemunhas disseram não ter visto nada do que aconteceu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado de imediato e levou o homem para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA). A reportagem está em contato com a unidade para sobre o estado clínico do paciente.

Mais informações a qualquer momento.

Quer comentar?

Comentários