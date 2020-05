O que motivou engavetamento na Avenida Brasil; vítima foi encaminhada ao Evangélico

Outros três carros de passeio também se envolveram na colisão, mas não houve mais feridos

O engavetamento registrado na manhã desta segunda-feira (04), na Avenida Brasil Norte, no bairro Cidade Jardim, região Central de Anápolis, ocorreu após o motorista do caminhão da Skol passar mal no volante.

Ele bateu na traseira de um Fiat Uno conduzido por uma mulher, de 50 anos, que se feriu e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Evangélico Goiano (HEG).

Outros três carros de passeio também se envolveram na colisão, mas ninguém que estava nesses veículos ficou ferido.

Mais informações a qualquer momento.

Quer comentar?

Comentários