Estúdio de Anápolis é o primeiro de Goiás a adquirir equipamento que ajuda a emagrecer em até 20 minutos por dia

Equipamento permite a realização de movimentos tridimensionais da coluna e abdômen, aliado a promoção da aceleração cardiovascular que auxilia no emagrecimento

Os exercícios físicos são ótimos aliados quando o assunto é perder peso e fortalecer as pernas, braços e abdome; e existem novos equipamentos que ajudam a alcançar esse resultado mais rápido que o esperado.

O Studio Ca Pilates, inaugurado há quase quatro anos em Anápolis, decidiu inovar em novos aparelhos e é o primeiro de Goiás a adquirir o V12, que era até pouco tempo de utilização exclusiva na rede de Studios Mormaii, disponível apenas nos grandes centros.

Se trata de um aparelho de última geração e com avançada tecnologia, exige na sua utilização a força corporal e movimentação simultânea dos tornozelos, joelhos, quadril e braços, de forma divertida e sem danos.

O V12 movimenta a musculatura dos pés ao pescoço e consegue ser usado em diversos ângulos. Ele possui uma prancha giratória e para se exercitar é exigido a movimentação simultânea dos tornozelos, joelhos, quadril e braços.

“O investimento no V12 foi para oferecer um diferencial nas atividades físicas, pois o mesmo promove um grande gasto calórico com aumento de massa muscular sem danos causados pelo impacto dos exercícios tradicionais, podendo ser usado pelo atleta, criança, idoso, gestante… é para todos” explicou Camile Fenato Laudares, proprietária do espaço, fisioterapeuta (CREFITO 122136-F) e especialista em Dermato Funcional e Pilates com certificação completa em coluna.

E as novidades não pararam, como nos contou a fisioterapeuta: “Não ficamos apenas no V12, durante a quarentena chegou mais uma novidade: é o Wall Chair. Trata-se de uma moderna e versátil fusão entre aparelhos, o clássico espaldar e a Chair do Pilates, permitindo movimentos tradicionais do pilates em conjunto com o treinamento funcional”, acrescentou.

Para a fisioterapeuta, que é adepta no Pilates Moderna, “o Pilates Clássico nunca vai perder sua essência, mas os exercícios físicos desenvolvidos nos Studios modernos devem promover à saúde, empreender esforços de prevenção e não só de reabilitação dos movimentos e posturas. É o exercício que vai adaptar a necessidade de cada um”.

Cita por exemplo, o caso dos idosos que tem a musculatura pulmonar enfraquecida e que procuram o seu Estúdio de Pilates para pode ajudar a fortalecer a capacidade pulmonar e os músculos respiratórios, para enfrentamento das doenças respiratórias como é o caso do Covid-19.

“O Pilates é uma terapia de grande alcance e de eficiência reconhecida, vai desde o tratamento de uma patologia na coluna até uma pessoa que quer manter seu corpo saudável ou auxiliar no emagrecimento”, disse.

Devido a pandemia do novo coronavírus, a profissional afirmou já ter tomado todas as precauções necessárias para proteger os alunos e está agendando as aulas através do WhatsApp (62) 9 9135-5252.

O Studio Ca Pilates fica na rua N-17, quadra 19, lote 13, no Anápolis City, e funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 20h. Conforme a disponibilidade dos alunos, os atendimentos também podem ser flexibilizados.

É oferecido ainda atendimento para crianças (Pilates Kids), além de trabalhar o método pilates específico para gestantes (Pilates Gestantes e Baby Pilates).

