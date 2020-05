Homem é preso após tentar invadir a Prefeitura de Anápolis para falar com Roberto Naves

Após querer pular a catraca da recepção, ele teria sido barrado por policial e se debatido no chão

Um homem de 32 anos, identificado apenas como A.M.A.C., precisou ser detido nesta sexta-feira (08) após provocar um tumulto na Prefeitura de Anápolis, no Centro.

A reportagem do Portal 6 apurou que ele já chegou alterado no local, alegando que iria falar com o prefeito Roberto Naves (PP).

O motivo? Um dia antes ele teria sido agredido na cabeça, em uma distribuidora de bebidas, e se recusou a tomar remédios quando levado para um hospital.

Ao ser barrado pela recepcionista, A.M.A.C. tentou pular a catraca e foi impedido por um policial militar. Foi quando começou a proferir vários xingamentos, se debateu no chão e conseguiu fugir.

Com apoio de uma viatura, o agente conseguiu deter o homem logo em seguida. Ele resistiu novamente, mas foi algemado e encaminhado à Central de Flagrantes, onde teve de ser autuado por desacato e resistência.

Nos registros constam que A.M.A.C. também já se envolveu em uma briga de bar no ano passado e teria passagens por roubo e tentativa de homicídio.

Quer comentar?

Comentários