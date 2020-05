“Machão”, jovem quis fazer graça em bairro de Anápolis e ficou sem o brinquedinho

Se condenado, ele pode pegar de um a três anos de detenção, além de multa

Detido no último sábado (09), no Jardim Arco Verde, na região Sudeste de Anápolis, um jovem de 24 anos que ostentava revólver calibre 38 na cintura pelas ruas do bairro foi parar na Central de Flagrantes da Polícia Civil e por pouco não passou a noite na cadeia.

Após receber denúncias de moradores que ficaram com medo do rapaz, a Polícia Militar aumentou o patrulhamento no setor e conseguiu localizá-lo.

Durante a abordagem, W.C.L alegou que a arma o fazia se sentir mais seguro. Além do revólver, a guarnição encontrou mais munições e carregadores na casa dele.

Em conversa com a reportagem do Portal 6 na manhã desta terça-feira (12), o delegado Cleiton Lobo confirmou a autuação e disse que estipulou uma fiança de R$1.045,00 e, após o pagamento, ele foi liberado para responder em liberdade.

Se condenado, ele pode pegar de um a três anos de detenção, além de multa.

