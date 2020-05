Show de horror na região Central de Anápolis terminou em cadeia para homem atrevido

Idosa não suportou ser ofendida dessa forma, acionou a Polícia Militar e o rapaz piorou ainda mais a situação

Foi encaminhado na manhã desta quinta-feira (14) ao Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, um homem de 30 anos que promoveu um verdadeiro show de horrores numa rua do Alexandrina, bairro da região Central da cidade.

O Portal 6 apurou que confusão ocorreu no final da tarde de quarta-feira (13) e teria começado quando o rapaz provocou uma briga com a vizinha de 64 anos. Além de ser xingada, a idosa também alegou ter sido ofendida quando ele mostrou a genitália para ela, algo já feito outras vezes pelo mesmo homem.

Acionada no local, a Polícia Militar foi recebida por ele com mais insultos e palavras de baixo calão. Para piorar, o rapaz agrediu os integrantes da guarnição com socos e tapas, não restando outra alternativa senão levá-lo à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Lá, ele foi autuado pelos crimes de ameaça, injúria, lesão corporal, resistência e desacato sem a possibilidade de qualquer fiança ser arbitrada.

Quer comentar?

Comentários