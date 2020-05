Em Anápolis, avô descobre que neto roubou até bonecas e o entrega à polícia

Suspeito será investigado pela Delegacia de Apuração de Atos Infracionais

Na tarde desta quinta-feira (14), um jovem de 16 anos foi apreendido pelo furto de diversos objetos em uma residência de Anápolis. Televisão, microondas, máquina de lavar, roupas, sapatos, estojos de maquiagem, botijão de gás e até mesmo bonecas foram alguns dos itens levados.

A vítima de 51 anos, que teve a casa invadida, contatou a Polícia Militar para informar que o suposto autor teria esquecido a carteira em meio à confusão. Ao consultarem a identidade, os policiais conseguiram localizar o endereço do jovem.

O avô do adolescente, que não teve a idade informada, recepcionou os militares e admitiu que o rapaz teria participado de um furto no dia anterior. O jovem resistiu à voz de prisão e precisou ser imobilizado pela guarnição.

Ele admitiu participação no ato e apontou também o endereço do comprador dos objetos e um comparsa do crime, que ainda não foi localizado.

Os itens furtados foram encontrados na casa do receptor e, tanto ele quanto o suposto autor, foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

O comprador foi autuado por receptação, pagou a fiança e responderá pelo crime em liberdade. Já o adolescente será investigado pela Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (DEPAI).

