Mesmo tendo confessado assassinato em Anápolis, jovem não deverá ir para cadeia

Vítima é esse rapaz da foto, que saía de uma festa quando foi alvejado com quatro tiros

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil finalizou nesta sexta-feira (15) as investigações sobre o assassinato de Gabriel Rocha, de 19 anos, no dia 30 de dezembro de 2018.

O crime ocorreu na Avenida Senador José Lourenço Dias, no Centro de Anápolis, quando a vítima saia de uma casa noturna e foi alvejado com quatro disparos de arma de fogo na cabeça e no tórax.

Gabriel chegou até a ser socorrido por alguns amigos que estavam no local e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado, mas os ferimentos eram graves e ele não resistiu.

O autor, que na ocasião fugiu em um carro, foi identificado pelo GIH e confessou ter matado a vítima porque eles já haviam se desentendido em outra ocasião e existia uma “rixa antiga”.

A reportagem do Portal 6 apurou que o assassino confesso já completou 18 anos, mas tinha 16 quando cometeu o homicídio.

Por isso, responderá como menor e, ao invés de ir para o cadeia pública da cidade, foi colocado à disposição da Vara de Infância e Juventude. Ele também já possui passagens por atos infracionais análogos a roubo e tráfico de drogas.

