Surto de mulher armada dentro de ônibus em Anápolis terminou com polícia

Passageiros ficaram assustados com a situação e motorista da Urban precisou pedir socorro

Policiais do 28º BPM tiveram de ser acionados nesta segunda-feira (18) para conter uma mulher que ameaçou várias vezes um motorista da Urban com uma faca, no Jardim Promissão, no extremo da região Norte de Anápolis.

A reportagem do Portal 6 apurou que o ônibus estava com a parte traseira cheia, mas que o motorista pediu que ela passasse a catraca, alegando não ter autorização para transportar passageiros na frente do veículo.

A mulher, que tem 45 anos, ficou alterada repentinamente e pegou a faca, assustando outros usuários do transporte coletivo. Não restou ao motorista outra alternativa e ele às pressas acionou uma viatura.

Quando os policiais chegaram, ela estava tão transtornada que se negou a entregar a arma branca e a equipe teve que distraí-la para realizar a detenção.

O motorista afirmou que queria representar criminalmente contra a suspeita e os dois foram levados até a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

No local, no entanto, ficou constatado que era um caso era de saúde e não criminal, por isso levaram a mulher até o Hospital Psiquiátrico de Anápolis, onde ela foi devidamente medicada e colocada sob observação de profissionais.

