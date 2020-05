Expulsa de casa, mulher teve bens queimados e precisou pedir ajuda da PM em Anápolis

Ela estava com os filhos quando a corporação chegou e responsável não teve nem direito a fiança

Já está acolhido no Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, o homem detido por policiais militares após expulsar a esposa de casa, no último sábado (16), no distrito de Joanápolis.

A reportagem do Portal 6 apurou que o caso foi descoberto depois que a mulher, que não terá a identidade revelada, ligou chorando para a corporação pedindo ajuda.

Ela foi encontrada pela equipe dentro do carro com os filhos e contou que teve de fugir depois de ser humilhada e xingada com vários palavrões na frente de uma amiga.

Ao retornar, porém, a porteira da chácara em que mora estava lacrada. O companheiro, identificado apenas como A. C. A. C. teria se aproximado e dito que ela não entraria lá mais.

A vítima conseguiu uma ferramenta para tentar entrar na casa e alega que o homem ateou fogos nos bens pessoais dela, incluindo pesquisas e materiais escolares, pois a teria proibido de estudar e ela começou um curso a distância.

Com permissão da mulher, os policiais arrombaram a residência e encontraram o homem deitado na cama, coberto por um lençol, e apreenderam duas espingardas dele, sendo que uma estava com a numeração raspada e munições.

Na Central de Flagrantes, A. C. A. C. foi autuado por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e não teve direito a fiança.

O homem só não responderá por injúria porque a esposa preferiu não representar criminalmente contra ele.

