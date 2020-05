Técnica em enfermagem vítima de acidente em Anápolis tem morte confirmada pelo HUANA

Além do esposo, ela também deixa uma filha pequena. DICT indiciará motorista por homicídio doloso

Rafaella Antoneli, de 24 anos, não resistiu e teve o óbito confirmado no final da manhã desta terça-feira (19) pelo Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique (Santillo).

Técnica em enfermagem, ela estava internada desde o último sábado (16) quando sofreu acidente no cruzamento da Avenida Contorno com a Avenida Goiás, no Centro.

O Portal 6 apurou que a motocicleta em que estava Rafaella e o esposo foi atingida por um Fiat Strada, que furou o sinal vermelho e fez uma conversão proibida.

Embriagado, o condutor do veículo, um jovem de 25 anos, foi preso em flagrante pelo 28º Batalhão da Polícia Militar (PM).

Titular da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), Manoel Vanderic adiantou à reportagem que ele deverá ser indiciado por homicídio doloso e não mais por lesão corporal.

Além do esposo, Rafaella Antoneli, que sofreu morte cerebral, também deixa uma filha pequena.

