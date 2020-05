UniEVANGÉLICA está com inscrições abertas para cursos gratuitos a distância

Interessados não precisam ser alunos da instituição e nem possuir qualquer tipo de conhecimento específico prévio

Uma das principais instituições de ensino superior de Anápolis, a UniEVANGÉLICA está disponibilizando diversos cursos online e gratuitos na modalidade a distância.

Inicialmente, cinco capacitações foram disponibilizadas e as inscrições devem ser feitas no site do Centro Universitário – confira a lista completa no final desta matéria.

Para participar, não é necessário ser aluno da instituição ou possuir qualquer tipo de conhecimento específico prévio.

A expectativa é de que, ao longo das próximas semanas e enquanto durar a pandemia do novo coronavírus, outros cursos sejam incluídos no portfólio da instituição.

Os cursos disponíveis são:

Gerenciamento de Carreira e Coaching;

Planejamento Estratégico;

Metodologias Ativas;

Gestão de Obras;

Fundamentos da Educação a Distância: Caminhos e Perspectiva.

