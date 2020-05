49 bairros de Anápolis possuem casos confirmados de Covid-19, aponta Semusa

Número representa um aumento de 29% em relação ao último boletim divulgado pela pasta

Em Anápolis, 16% dos 317 bairros já possuem casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com o quinto Boletim Epidemiológico, produzido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) em parceria com a UniEVANGÉLICA.

O documento foi tornado público na noite desta quarta-feira (20), mas traz dados referentes ao dia 14 de maio, quando o município possuía 93 casos de Covid-19, confirmados pela Semusa por critério laboratorial.

Ainda de acordo com o último registro, a cidade possui 49 bairros contaminados – 11 a mais em comparação com o quarto boletim, o que representa um aumento de 29% em apenas duas semanas.

Vale ressaltar que a Prefeitura de Anápolis ainda não tornou pública a quantidade de casos confirmados em cada um dos 49 bairros. Os novos setores que receberam pacientes são:

1 – Alphaville

2 – Bouganville

3 – Jardim Europa

4 – Maria Cristina

5 – Residencial Alfredo Baharão

6 – São Jorge

7 – São Lourenço

8 – Sta. Maria de Nazaré

9 – Setor Sul 3 Etapa

10 – Vila Brasil

11 – Vila União

