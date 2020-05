Bombeiros de Anápolis se mobilizam para combater grande incêndio em fazenda

Imagens gravadas por celular mostram a ação dos militares, que precisaram de muitas técnicas e quatro mil litros de água

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Anápolis precisou se deslocar até a BR-060, no município de Abadiânia, no final da noite desta quinta-feira (21), para combater um grande incêndio em uma fazenda.

O caso ocorreu por volta de 23h, dentro de uma caldeira de granja, que estava isolada em uma estrutura de alvenaria cheia de madeiras.

As chamas estavam intensas quando os militares chegaram e foi necessário fazer uso de aproximadamente quatro mil litros de água, além de várias técnicas específicas para combatê-las. Parte da ação foi gravada por um celular.

Bombeiros de Anápolis apagam incêndio em fazenda, na BR-060, em Abadiânia. pic.twitter.com/xEukTvawCu — Portal 6 (@portal6anapolis) May 22, 2020

Para garantir que nenhum foco de incêndio havia ficado para trás, os bombeiros também retiraram todas as madeiras do local cuidadosamente e só deixaram a propriedade por volta de 1h30 desta sexta (22).

Ainda não há detalhes que comprovem se o fogo começou por ação humana ou por algum problema na parte elétrica da caldeira.

Participaram da ocorrência o Subtenente Luiz, Sargento Rodrigues e Sargento Junqueira.

