Semusa confirma terceira morte e 17 novos casos de Covid-19 em Anápolis

Paciente vítima da doença tinha 69 anos, de acordo com a pasta

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou neste sábado (23) a terceira morte de paciente residente em Anápolis por Covid-19.

O homem, de 69 anos, foi atendido na UPA da Vila Esperança no dia 20 de maio com sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e levado direto para sala vermelha.

Com histórico de diabetes, o estado de saúde se agravou e ele foi transferido para o Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves, mas faleceu logo em seguida.

A pasta também confirmou 17 novos casos. São dez mulheres de 27, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 51, 53 e 54 anos e sete homens de 22, 28, 35, 36, 40, 41 e 69 anos.

Com isso, Anápolis registra 146 casos do novo coronavírus: 62 pacientes em isolamento domiciliar com seus contatos diretos, quatro internados 77 pacientes curados e três óbitos.

Os casos suspeitos no município somam 903, sendo que 894 estão cumprindo quarentena e nove internados.

Ainda, conforme a Semusa, 577 casos já foram descartados por exame laboratorial desde o início da pandemia em Anápolis.

