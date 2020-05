Anápolis registrou a madrugada mais fria do ano nesta quarta-feira (27)

Sensação térmica nas partes mais altas do município, e na zona rural, pode ter sido ainda mais congelante

Os termômetros registraram 8º C durante a madrugada desta quarta-feira (27), em Anápolis.

Foi a mais fria do ano, tendo em vista que nem os institutos de meteorologia estimaram uma mínima de um dígito na cidade.

A sensação térmica nas partes mais altas do município, e na zona rural, pode ter chegado a 5º C.

Para os próximos dias, as mínimas devem oscilar entre 10° C e 12º C durante as noites e madrugadas, conforme o Climatempo.

As máximas dificilmente ultrapassarão 25º C até domingo (31).

É zero a possiblidade de chuva no mesmo período.

