Contrato com a Caixa Econômica Federal garante a execução e a conclusão de imóveis residenciais em Anápolis

Contrato de financiamento à produção foi firmado para o empreendimento Ipiranga Park, em construção no Jundiaí

O mercado financeiro anda assustado com a desvalorização de vários setores da economia. É o momento em que investidores começam a procurar novas formas de lucrar que sejam mais seguras. Uma delas é o investimento no mercado imobiliário.

Atualmente, a taxa Selic – taxa básica de juros – está no momento mais baixo da história. Isso significa que o dinheiro rende menos no banco, mas bens como imóveis estão com preços mais interessantes.

“Imóvel sempre foi o investimento mais seguro, independentemente do momento econômico do país”, afirma o diretor-geral do Grupo Proeng, Antônio Pereira Gonçalves.

E para realizar o desejo do apartamento dos sonhos, que faz parte dos objetivos de vida de muitos brasileiros, o Grupo Proeng assinou contrato com a Caixa Econômica Federal para o financiamento à produção do empreendimento Ipiranga Park, que está em construção no bairro Jundiaí, em Anápolis.

O contrato assinado entre a Proeng e a Caixa garante o financiamento da obra até a sua conclusão, mantendo o compromisso para com os clientes proprietários, que é a entrega de suas unidades no prazo estabelecido via contrato.

A parceria também viabiliza o financiamento do cliente, após a entrega do prédio, com menos burocracia, no modelo de repasse.

Com a parceria firmada, a Proeng reafirma e fortalece o compromisso que tem com seus clientes.

“Em tempos de incertezas, continuamos firmes com regularidade e consistência. Solidez, segurança e respeito aos nossos clientes”, afirma Gonçalves.

Ipiranga Park Residencial

Localizado na rua Cônego Ramiro, próximo ao Parque Ambiental Ipiranga, no bairro Jundiaí, o empreendimento vai contar com unidades de 2 e 3 quartos com suíte e opções de plantas com salas ampliadas, oferecendo ainda mais conforto e comodidade.

A área de lazer será na cobertura com uma vista surpreendente. Será entregue equipada e decorada com itens e espaços para toda família, com deck mirante, piscina adulto, deck molhado, sauna com piscina integrada, área descoberta, piscina infantil, playground, praça da família, brinquedoteca, fitness, salão de festas, espaço gourmet e churrasqueira.

O empreendimento conta ainda com diferenciais sustentáveis e tecnológicos que garantem a praticidade para o dia a dia, como chuveiros aquecidos a gás e por placas solares, ponto de reaproveitamento de água das chuvas e do ar-condicionado, bike sharing, medição individual de água e gás, elevadores inteligentes, fechadura biométrica, automação residencial, preparação para split na sala e nos quartos e muito mais.

Acesse www.ipirangapark.com.br e conheça o empreendimento.

