Rebelião em clínica de Anápolis termina em quebradeira e agressão física entre internos e monitores

Há menores entre os envolvidos e a Vara da Infância e Juventude já foi acionada pela Polícia Civil

Na tarde desta terça-feira (02) foram encaminhados à Central de Flagrantes os participantes da rebelião ocorrida em uma clínica de reabilitação localizada na zona rural de Anápolis, próximo ao Residencial Leblon.

Como muitos se feriram, inclusive menores de idade, o Corpo de Bombeiros e o 4° Batalhão da Polícia Militar se deslocaram para o local após serem acionados pela administração.

O Portal 6 apurou que internos e monitores entraram em luta corporal e alguns deles foram socorridos no Hospital Municipal Jamel Cecílio (HMJC).

Camas, cadeiras e janelas ficaram destruídos em meio à confusão.

Em depoimento, os internos alegaram que se revoltaram por sofrerem maus tratos na instituição.

Em conversa com a reportagem do Portal 6, o delegado Cleiton Lobo, que estava no último plantão da Polícia Civil, disse que não foi preciso prender ninguém em flagrante, sendo lavrado apenas TCO’s (Termo Circunstancia” de Ocorrência) para os monitores e mais três internos.

A prefeitura, através do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), juntamente com o Conselho Tutelar e a Vara da Infância e Juventude de Anápolis, também foram acionados

A investigação do caso ficará por conta da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), comandada pela delegada Kenia Segantini.

