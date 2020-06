Empresa de Anápolis quer ampliar serviço delivery durante a pandemia do coronavírus

Através da ferramenta, entregadores terão renda maior e estabelecimentos poderão continuar trabalhando

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, as empresas que atuam no segmento da alimentação tiveram de se reinventar para manter o funcionamento e atender de forma satisfatória e a distância os clientes.

Pensando naqueles que não têm condições de contratar entregadores por conta própria ou que desejam ampliar atendimentos delivery, foi criada em Anápolis a Ops Connect, que tem objetivo de intermediar o relacionamento entre estabelecimentos e entregadores.

“Assim, aumentamos a demanda de entregas para o entregador e aumentamos a quantidade de entregadores para os estabelecimentos, que em alguns casos nem fornecem entrega por falta de recurso. Com a gente, ao invés do entregador pagar uma porcentagem como em empresas semelhante, ele pagará uma taxa fixa por entrega maximizando seus ganhos. Da mesma forma, o estabelecimento paga apenas por cada entrega que fizer por meio da nossa plataforma, um valor fixo que é mais barato”, explicou Breno Augusto Maranhão, idealizador da plataforma.

Para integrar a Ops Connect, basta que os interessados entrem em contato com a empresa através do site, do aplicativo ou das redes sociais para a realização de um cadastro, que é totalmente gratuito.

Além disso, segundo Breno, não há vínculo empregatício e os entregadores escolhem a hora que querem trabalhar.

“Vamos atender a cidade toda, contanto que tenhamos entregadores para suprir tudo isso. Entregadores que precisam de emprego ou que desejam fazer renda extra podem se cadastrar na plataforma e realizar as entregas por meio do aplicativo no próprio celular, sem restrições de horários ou valores fixos”, afirmou.

“Queremos ajudar o mercado em Anápolis, já que muita gente perdeu o emprego, prestando um serviço de qualidade, confiança e suporte aos estabelecimentos. Desejamos aumentar a quantidade de estabelecimentos ativos por meio de entregas mesmo com o isolamento, girando a economia da cidade”, acrescentou.

Entregadores podem se cadastrar na Ops Connect diretamente pelo aplicativo, que está disponível para celulares Android. Já os donos de estabelecimento podem buscar mais informações pelo site ou Instagram.

