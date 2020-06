Amigos se unem em Anápolis para arrecadar comida para instituições carentes

Ação acontecerá no Ginásio Internacional Newton de Faria e será no sistema de drive-thru para evitar aglomerações

Um grupo de amigos vai se reunir neste sábado (06), no estacionamento do Ginásio Internacional Newton de Faria, no Centro de Anápolis, para arrecadar alimentos.

O evento, batizado de “drive-thru solidário“, ocorrerá das 17h às 20h e será realizado exclusivamente para levantar alimentos para instituições carentes e evitar aglomerações.

Responsável pelo projeto, o personal trainer Pedro Henrique Mesquita de Assis Resende explicou que o objetivo da ação é beneficiar diretamente no município o Asilo São Vicente, além da Vila São Cottolengo, em Trindade.

A expectativa é que outras arrecadações aconteçam posteriormente para ajudar outras famílias.

