Psicólogo cria programa social para atender professores e estudantes em Anápolis

Objetivo é ajudar, com ética e profissionalismo, aqueles que não conseguem custear o valor integral de psicoterapia

Em meio a pandemia muitas pessoas têm apresentado sintomas de ansiedade, depressão e estresse, uma vez que o risco de contaminação, as cobranças do mercado de trabalho e as dificuldades financeiras deixam muita gente adoecida.

Para atender essa demanda, o psicólogo Marcos Carvalho criou um projeto de atendimento social com valores reduzidos para professores e estudantes de curso superior.

Segundo ele, o objetivo é ajudar, com ética e profissionalismo, aqueles que não conseguem custear o valor integral da psicoterapia.

“A sociedade atravessa um momento singular e isso provoca reflexos nas vivencias e emoções, porém os serviços de psicologia clínica ainda não são acessíveis na rede pública devido à alta demanda”, explicou.

Marcos Carvalho é psicólogo com dez anos de atuação, mestre e professor de pós graduações na área da saúde. Recentemente, tem dedicado parte da agenda ao atendimento clínico.

O psicólogo atende no IPPS, que fica na Rua Arlindo Costa, nº 104, no bairro Jundiaí. Os agendamentos podem ser feito pelo telefone (62) 99122-8817.

Quer comentar?

Comentários