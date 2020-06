Anapolino que não pôde casar por causa da Covid-19 se recupera e realiza o sonho

Como não puderam fazer festa, eles comemoraram a união e a cura com um ensaio fotográfico

Depois de passar 14 dias em isolamento total, Cassali Dutra Ferreira Júnior, de 32 anos, fez a primeira coisa que desejava após se curar da Covid-19: se casar.

Funcionário público em Anápolis, ele se uniu matrimonialmente com a empresária Joelyne Sales Souza Ferreira, de 30 anos, nesta quinta-feira (10), no Cartório Del Fiaco, no Anashopping.

Como não puderam realizar nenhuma festa por causa da pandemia, aproveitaram para fazer um ensaio fotográfico para comemorar a união e também a alta médica, assinada por um médico na Secretaria Municipal da Saúde (Semusa), no último domingo (07).

“Não nos casamos na igreja porque esse momento de pandemia não deixou, mas hoje a noite estaremos na igreja Vida Nova, a igreja que somos membros, e receberemos a benção religiosa do nosso pastor Victor Hugo Queiroz. Algo tranquilo e sem aglomeração. Só eu ela e o pastor” explicou ao Portal 6.

“[Agora, minha] sensação é de alívio. Graças a Deus os sintomas mais fortes senti somente na primeira semana, mas fiquei mais tranquilo mesmo por não ter passado para nenhum familiar”, acrescentou.

Cassali foi diagnosticado com coronavírus no último dia 28 de maio, um dia antes da data marcada para o casamento. No entanto, estava em isolamento desde o dia 25, quando os sintomas mais fortes, como perda de olfato e paladar, apareceram.

O servidor, durante a quarentena, recebia ligações de médicos duas vezes ao dia e, eventualmente, precisou recorrer a um amigo para deixar as compras na porta de casa.

Apesar de ser apaixonado por esportes e ter histórico atlético, passou os 14 dias em repouso, na companhia de filmes e livros.

“Meu recado é que todos levem a sério. Essa doença não é brincadeira. Temos que pensar no próximo, nos idosos, nos grupos de risco. Através de mim, posso passar para várias pessoas. Temos sempre que usar máscara, álcool em gel e tomar muito cuidado. É muito sério. Nunca pensei que fosse acontecer comigo”, afirmou.

