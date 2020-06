Após ser levado para PF de Anápolis, homem deixa prejuízo milionário para organização criminosa

Operação contou com a participação de agentes da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal

Foi encaminhado para delegacia da Polícia Federal de Anápolis o motorista detido nesta quinta-feira (11) com nove milhões de cigarros contrabandeados, na GO-010, no município de Vianópolis.

A prisão ocorreu nas proximidades de um posto de combustíveis, durante uma operação da Polícia Militar (PM) com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A abordagem do suspeito ocorreu depois que ele demonstrou nervosismo ao avistar uma viatura. De imediato também confessou aos agentes que os produtos eram do Paraguai e seriam levados ao entorno do Distrito Federal.

A carga apreendida deixou um prejuízo de aproximadamente três milhões de reais para organização criminosa.

