Centro, Jundiaí, JK e Anápolis City concentram o maior número de casos de Covid-19

Veja a relação atualizada de bairros que receberam a confirmação de pacientes com a doença

O Portal 6 recebeu com exclusividade nesta sexta-feira (12) a versão atualizada do mapa epidemiológico de Anápolis, que mostra a quantidade de casos confirmados do novo coronavírus por bairros da cidade.

A reportagem realizou um levantamento mostrando todos os bairros do município que possuem pacientes confirmados e a quantidade de casos em cada um deles.

O mapa que ofereceu os dados está hospedado em uma plataforma online de acompanhamento e deve ser lançada ao público nos próximos dias pelo prefeito Roberto Naves (PP).

Os resultados do estudo mostraram que Anápolis já possui mais de 90 bairros contaminados com a doença, em todas as regiões da cidade.

Centro (15), Jundiaí (12), JK Nova Capital (11) e Anápolis City (11) são os setores com a maior quantidade de casos confirmados.

Vale ressaltar que os dados são referentes ao dia 04 de junho, quando o município apresentava 275 casos confirmados.

Confira a relação completa, em ordem alfabética, dos bairros:

Adriana Parque: 5

Alto da Bela Vista: 3

Alvorada: 1

Anápolis City: 11

Anexo Itamaraty: 1

Bairro de Lourdes:6

Boa Vista: 4

Calixtolândia: 3

Campos Elísios: 1

Centro: 15

Chácaras Americanas: 1

Chácaras Colorado: 2

Cidade Jardim: 3

Conjunto IAPC: 1

Eldorado: 6

Frei Eustáquio: 5

Filostro: 1

Granville: 1

Itamaraty: 3

Jardim Alexandrina: 3

Jardim Alvorada: 8

Jardim América: 5

Jardim Arco Verde: 3

Jardim Bela Vista: 1

Jardim Bom Clima: 1

Jardim das Américas 1ª etapa: 2

Jardim das Américas 2ª etapa: 2

Jardim da Oliveiras: 7

Jardim dos Ipês: 2

Jardim Europa: 1

Jardim Goiano: 1

Jardim Ibirapuera: 1

Jardim Primavera 1ª Etapa: 2

Jardim Tesouro: 4

JK Nova Capital: 11

Jundiaí: 12

Loteamento Las Palmas: 1

Loteamento Novo Jundiaí: 2

Loteamento Residencial Vitor Braga: 1

Maracanã: 8

Mounir Calixto: 2

Nova Alexandrina: 2

Nova Vila Jaiara: 4

Novo Paraíso: 4

Parque Brasília: 3

Parque Calixtópolis: 3

Parque Iracema: 1

Parque Residencial das Flores: 3

Polocentro: 1

Recanto do Sol: 1

Residencial Aldeia dos Sonhos: 5

Residencial Alphaville: 2

Residencial Anaville: 1

Residencial Araguaia: 3

Residencial Arco-íris: 4

Residencial Ayrton Senna: 3

Residencial Buritis: 1

Reisdencial Cidade Industrial: 2

Residencial Copacabana: 6

Residencial Don Felipe: 1

Residencial Flor do Cerrado 1ª Etapa: 2

Residencial Itatiaia: 3

Residencial Itororó: 1

Residencial Maria Cristina: 1

Residencial Mônica Braga: 1

Residencial Monte Sinai: 1

Residencial Reny Cury: 2

Residencial Summerville: 2

Residencial Vale do Sol: 2

Residencial Verona: 1

Santo André: 4

Santo Antônio: 3

Santos Dummond: 1

Setor Bouganville: 1

Setor Residencial Jandaia: 1

Setor Santa Clara: 1

Setor Sul: 1

Setor Sul 3ª Etapa: 1

Setor Sul Jamil Miguel: 1

Setor Tropical: 1

Vala dos Pirineus: 6

Vila Fabril: 3

Vila Góis: 3

Vila Industrial: 3

Vila Jaiara Setor Norte: 6

Vila Mariana: 4

Vila Norte: 2

Vila Nossa Sr.ª D’abadia: 2

Vila Santa Isabel: 5

Vila Santa Maria: 1

Vivian Parque: 8

