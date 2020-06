Pagamento de R$ 1.045 do FGTS está prestes a sair e especialista orienta como usá-lo neste momento

Contador e professor universitário foi o entrevistado do Tema de Hoje, o podcast diário do Portal 6

O pagamento dos R$ 1.045 referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), de contas ativas e inativas, deve começar na próxima segunda-feira (15).

Liberado pelo Governo Federal, o recurso busca dar mais fôlego à economia brasileira, que está sendo fortemente afetada pela crise do novo coronavírus.

Juntamente com o valor, vêm muitas dúvidas sobre como utilizar esse dinheiro da melhor forma possível, afinal, o mundo inteiro está vivendo um cenário de crise econômica.

Pensando nisso, o Tema de Hoje, podcast diário do Portal 6, conversou nesta sexta-feira (12) com o experiente contador e professor acadêmico Fernando Rodrigues de Paula, para responder diversas dúvidas sobre pagamento de dívidas, investimentos, mercado de ações e muito mais.

A diferença de realidade entre as pessoas que irão sacar o benefício foi um dos pontos destacados por ele, que também lembrou que cada um precisa eleger a prioridade individual neste momento.

“Por exemplo, se algum cidadão está devendo cheque especial ou cartão de crédito, é interessante que ele faça a quitação imediata dessas dívidas, porque não existe nenhum tipo de investimento ou aplicação em poupança que irá render mais do que os juros de um cheque especial ou de um cartão de crédito”, pontuou.

Fernando também explicou a realidade de um segundo tipo de cidadão interessado no saque do FGTS: aquele que tem as contas em dia e possui uma situação financeira estável.

“Para um caso assim, é interessante realizar o saque do Fundo de Garantia para funcionar como um fundo de reserva, uma reserva estratégica, porque não sabemos o que vai acontecer nas próximas semanas, meses. O crédito é como saúde, quanto mais você tiver para viver, melhor”, destacou o especialista.

Muitas outras dúvidas e possibilidades foram comentadas na entrevista, que pode ser ouvida na íntegra nas principais plataformas de streaming disponíveis.

