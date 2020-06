Os detalhes do latrocínio que tirou a vida de travesti maranhense em Anápolis

Suspeitos já foram identificados e a Polícia Civil determinou a prisão de todos eles

Até segunda-feira (15), quatro suspeitos do latrocínio que vitimou a travesti Marlan Reis Sousa devem ser encaminhados ao Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis.

O crime ocorreu no início da madrugada deste sábado (13), no bairro Calixtolândia, na região Sudeste da cidade, quando a vítima foi abordada por jovens em um VW Gol branco.

Com o anúncio do assalto, Marlan teria se recusado a entregar os objetos dela e recebeu um disparo de arma de fogo vindo de dentro do veículo. Antes de morrer, a travesti foi arrastada e deixada sem os sinais vitais em uma rua escura.

A jovem, que se apresentava como “Paulina”, tinha se mudado de Imperatriz, no Maranhão, para Anápolis havia apenas uma semana.

A morte dela foi lamentada pelo segmento LGBTI+ nas redes sociais.

E viva São João, e morra a travesti. paulina, de Imperatriz-MA estava em Anápolis a apenas uma semana. Assassinada com tiros no peito. Amava São João, amava a vida. Paulina é mais uma, Paulina era só alegria. pic.twitter.com/ComJ4cmmv0 — Seketh Bárbara (@Seketh) June 13, 2020

Prisão

Segundo a delegada Karla Poubel, inicialmente, cinco suspeitos foram levados pela Polícia Militar à Central de Flagrantes da Polícia Civil. No entanto, de imediato, um deles acabou sendo liberado por não ter participado da ação criminosa.

Os investigadores não apontaram como conseguiram elucidar o crime tão rapidamente, mas o Portal 6 apurou que Juan Fábio de Souza, de 20 anos, e Gilson Felipe Souza, de 19 anos, foram autuados pelo crime de latrocínio.

Já Mikael Garcia de Faria, de 18 anos, foi autuado por posse ilegal de arma e favorecimento real – mesmo crime imputado a Lidiane Pereira de Sousa, de 34 anos, que também foi autuada por receptação.

