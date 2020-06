Está em estado grave a jovem que capotou um Ford Fiesta na Avenida Ayrton Senna, no Parque Brasília, bairro da região Leste de Anápolis.

A reportagem do Portal 6 apurou que ela foi retirada já inconsciente entre as ferragens do veículo pelo Corpo de Bombeiros.

Uma unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a levou às pressas para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

As circunstâncias do acidente ainda são desconhedidas. Ela, que não estava com documentos, era a única ocupante do carro.

Mais informações a qualquer momento.