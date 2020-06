Levantamento realizado pela Enel Distribuição Goiás aponta que as pipas estão entre as principais vilãs nos registros de problemas com fornecimento de energia.

Entre janeiro e a primeira semana de junho, as ocorrências de pipas que tiveram contato com as redes elétricas mais que dobraram se comparar com o mesmo período no ano passado, aumentando de 215 para mais que 460.

Anápolis, ainda segundo a companha, está entre as três cidades que mais registrou casos desta natureza. Um total de 28.

Para a Enel, o crescimento foi percebido principalmente durante o período de isolamento social e, apesar de os números gerais não parecerem tão alarmantes, a prática coloca vidas em risco e já afetou negativamente a rotina de 75 mil pessoas no estado.