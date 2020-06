Uma imprudência perigosa não passou desapercebida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite deste domingo (21).

O flagra ocorreu no sentido Anápolis BR-060, na altura do pedágio de Goianápolis, quando uma menina de oito anos foi vista sendo transportada no banco da frente de um VW Gol

A garotinha estava no colo da mãe e foi para o banco de trás durante a aproximação do agente.

Segundo a PRF, o casal, que tem entre 35 e 40 anos, foi orientado sobre os perigos de transportar criança em local inadequado.

Logo após o “puxão de orelhas”, eles foram liberados para seguirem viagem com o veículo.