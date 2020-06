Mais dois jovens, ambos de 22 anos, foram hospedados no Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, na manhã de terça-feira (23) após uma sequência de trapalhadas e, claro, um crime cometido.

Aconteceu na noite desta segunda-feira (22), eles invadiram uma residência no Calixto Abrão, bairro da região Oeste da cidade para furtar uma Honda Biz.

Só que o dono apareceu no exato momento em que eles tentavam sair com o veículo do local e a dupla saiu em disparada para rua, tomando rumo ignorado.

O morador não quis deixar a situação terminar assim e acionou a Polícia Militar, que imediatamente reforçou o patrulhamento nas adjacências do setor.

Logo os amigos do crime foram encontrados e detidos pela guarnição.

Conduzidos à Central de Flagrantes, eles foram autuados por tentativa de furto qualificado. Se condenados, eles podem pegar de três a oito anos de detenção.