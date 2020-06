A manhã desta quarta-feira (24) foi de buzinaço no acesso ao pedágio de Goianápolis, na BR-060.

A manifestação se deu por conta da fila de veículos que se formou para passar nas cabines de cobrança.

O vídeo que registrou o ato logo foi parar nos grupos de WhatsApp e redes sociais.

Concessionária da rodovia, a Triunfo Concebra tem alegado que precisou diminuir a quantidade de atendentes nos guichês como uma medida de cuidado diante da pandemia do novo coronavírus.

Em nota ao Portal 6, a empresa informou que tem monitorado o tráfego de veículos e está “fazendo ajustes necessários no quadro de funcionários para atender a demanda”. Leia na íntegra a seguir:

A Triunfo Concebra segue os decretos estaduais que definem uma série de medidas como ações contra a pandemia da COVID-19, entre elas o afastamento de colaboradores do grupo de risco, gestantes e com idade superior a 60 anos, consequentemente, alterando o quantitativo normalmente empregado para condições normais de operação. Contudo, a empresa continua monitorando o tráfego que aumentou com a flexibilização dos decretos municipais, principalmente em Goiânia, e fazendo ajustes necessários no quadro de funcionários para atender a demanda.

A empresa orienta que caso seja possível, o motorista dê preferência na utilização de tag de passagem automática que pode ser adquirido nos sites das empresas parceiras que está disponível no www.triunfoconcebra.com.br.

As empresas que dispões desse tipo de serviço contam com opções distintas de pagamento, como isenção das primeiras parcelas da mensalidade restando assim apenas as passagens a serem pagas e modelo pré-pago que motorista pode planejar e pagar exatamente o que for utilizar na viagem.

A utilização de passagens automáticas proporciona mais tranquilidade e rapidez para o motorista ao passar na praça de pedágio, sem necessidade de parar em cabines e menos contato com atendente, seguindo as recomendações de prevenção do Covid-19.

Importante destacar que apesar das filas registradas, a Triunfo Concebra aciona imediatamente todo o efetivo de funcionários disponíveis para atendimento aos usuários, e estas filas permanecem dentro dos limites contratuais.