Foi preso em Brasília, nesta quinta-feira (25), o trio que furtou a Havan de Anápolis e lojas do Outlet Premium, de Alexânia.

As duas mulheres, de 22 e 24 anos, que estavam com um homem, de 36 anos, estavam em um Hyundai HB20 branco na BR-060, na altura da Unidade Operacional de Recanto das Emas (DF).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes chegaram até eles após denúnicas anônimas feitas ao 191.

As diversas peças de roupas encontradas dentro do veículo ainda estavam com as etiquetas das lojas. Os três foram encaminhados à 27ª Delegacia de Polícia Civil de Brasília.

O Portal 6 não conseguiu confirmar se eles permanecem presos ou se pagaram fiança para responder em liberdade.