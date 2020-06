Boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou mais 36 casos de Covid-19 em Anápolis neste sábado (27).

Segundo a pasta, 16 moradoras do sexo feminino, com idade entre 11 meses e 66 anos, e 20 moradores do sexo masculino, com idade entre 09 e 67 anos, foram os pacientes que receberam diagnóstico laboratorial positivo.

A Semusa destacou que, com isso, Anápolis alcançou a marca de 770 casos da doença. Destes, 183 estão em isolamento domiciliar e 26 internados. Os recuperados somam 549 e os óbitos 12.

A pasta também informou que dos atuais 33 leitos de UTI municipais para pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 16 estão ocupados.

Já os 15 leitos de UTI do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), que também atendem outros municípios, estão ocupados por 11 pacientes.

Os dados encontram-se na plataforma covid.anapolis.go.gov.br, mantida pela Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Anápolis.