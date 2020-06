Diego Baeza, de 26 anos, usou as redes sociais na manhã deste sábado (27) para comentar a ameaça de morte que o pai dele, o empresário Rodrigo Baeza, sofreu dentro do Residencial Anaville, condomínio de luxo da região Leste de Anápolis.

O jovem alega que decidiu se manifestar porque surgiram boatos de que o genitor havia agredido a esposa do médico otorrinolaringologia, Rodrigo Ramos Caiado, durante uma discussão pelo uso de uma quadra esportiva.

A mulher em questão é a designer de modas e dona da Ostra Brasil, Lidianne Andrade.

“Ninguém colocou a mão nela. Pode ter falado alto, mas jamais agrediu. Meu pai me ensinou a nunca agredir uma mulher e ele também nunca agrediu. Se fosse outro homem, do jeito que ela chegou lá, teria metido a mão e é errado. Graças a Deus a gente não faz isso”, disse.

Diego sustenta que o médico apareceu armado e exaltado pouco tempo após a discussão com Lidianne. Ele narrou ainda que teve de intervir, entrando na frente do otorrinolaringologista, pois a vigilância do condomínio nada teria feito. Haviam menores de idade no local e um possível disparo também poderia atingir algum deles.

O barraco chamou atenção de moradores nas proximidades e parte da cena foi gravada por um celular. O Portal 6 teve acesso com exclusividade às imagens.

Médico pega arma durante briga em condomínio de luxo, em Anápolis pic.twitter.com/8kvUGfFpuV — Portal 6 (@portal6anapolis) June 26, 2020

Toda a confusão ocorreu na noite de quinta-feira (25) e a Polícia Militar chegou a acionada para averiguar a situação. Rodrigo Caiado, no entanto, já havia saído do local e não foi encontrado em casa.

A reportagem do Portal 6 não conseguiu localizar o médico e a esposa dele. O espaço permanece aberto caso eles queiram se pronunciar.

Veja na íntegra o relato de Diego Baeza