A Polícia Militar precisou se deslocar até o Residencial Anaville, um condomínio de luxo localizado na região Leste de Anápolis, nesta quinta-feira (25), para averiguar uma confusão em uma quadra de esportes.

A reportagem do Portal 6 apurou que o caso começou depois que uma mulher teria chegado pedindo para que o rapaz que estava usando o espaço saísse.

Ela não teve a identidade revelada e teria alegado que tinha reservado um horário para usar a quadra. No entanto, ficou constatado que a administração do condomínio havia errado no agendamento.

A mulher saiu revoltada e, em poucos minutos, o marido dela, identificado como Rodrigo Ramos Caiado, que é médico otorrinolaringologista, teria aparecido armado na companhia de outros dois homens para ameaçar de morte o rapaz, que ainda usava a quadra.

A discussão chamou atenção de moradores nas proximidades e parte da cena foi até gravada pela câmera de um celular. As imagens foram obtidas com exclusividade pelo Portal 6.

Médico pega arma durante briga em condomínio de luxo, em Anápolis pic.twitter.com/8kvUGfFpuV — Portal 6 (@portal6anapolis) June 26, 2020

Quando a viatura chegou no local, Rodrigo já havia saído. Os agentes chegaram a se deslocar até a casa dele, mas o otorrinolaringologista também não estava lá.

Por isso, a corporação orientou a vítima a procurar a delegacia para denunciar o caso.