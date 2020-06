O Corpo de Bombeiros teve de se deslocar ao campus da Universidade Estadual de Goiás (UEG), na BR-153, nesta segunda-feira (29) para a captura de uma cobra peçonhenta.

A presença da cascavel, especie altamente venenosa e responsável pelo maior número de mortes causadas por picadas de réptil no Brasil, deixou as pessoas que estavam no local com medo e o socorro foi acionado.

A captura foi realizada com sucesso pelos militares e o animal, que não apresentava nenhum ferimento, acabou sendo deixado em reserva ecológica da região.

Quando um animal capturado apresenta alguma avaria ou necessidade de algum cuidado especial, a corporação o envia em segurança para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Goiânia.