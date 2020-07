Instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) desde 2016, a Qualicaps é uma referência mundial na produção de cápsulas para a indústria farmacêutica.

Atualmente, a empresa conta com 238 colaboradores diretos, 34 terceirizados e mais de 1.000 trabalhadores indiretos. Por isso, adotou uma série de medidas para prevenir a disseminação do novo coronavírus.

Dentre essas iniciativas estão o distanciamento de 1,5 metros, teletrabalho para funções que permitem maior flexibilidade, cancelamento de viagens, divulgação de medidas preventivas contra a doença e medição de temperatura corporal.

A companhia também está pagando combustível ou viagens por aplicativo para que ninguém precise se aglomerar em transportes coletivos, disponibilizando álcool em gel, exigindo máscaras e permitindo apenas visitas essenciais.

Nos refeitórios, as portas e janelas obrigatoriamente precisam ficar abertas, as mesas distantes e foram implantadas divisões de acrílico para garantir distância entre os colaboradores. Já as áreas com circulação de pessoas passam por sanitização a cada 15 dias.

De acordo com Paulo Antônio Valente, Presidente LATAM da Qualicaps, o objetivo da corporação é minimizar os problemas causados pela pandemia para continuar cuidando dos colaboradores e, consequentemente, protegendo os clientes e toda a população anapolina.

“Temos um forte compromisso com o desenvolvimento da cidade e das indústrias da região. Entendemos que com o nosso contínuo investimento em nossa fábrica e nossos colaboradores, estaremos apoiando a nossa cidade para superar as dificuldades futuras. Acreditamos no potencial de colaboradores e de nossos clientes para juntos superarmos a situação presente e encontrarmos resultados melhores num futuro breve”, disse.

A empresa

Pertencente ao Grupo Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, a Qualicaps é uma empresa japonesa com mais de 120 anos de experiência na fabricação de cápsulas duras de alto padrão de qualidade.

Dentre os principais clientes no Brasil estão o Laboratório Teuto, Geolab, Brainfarma, Grupo Purifarma, Vitamedic, Aurobindo, Sinergika, Daynamics Lab, União Química Farmacêutica Nacional, Laboratório Catarinense, Thunder Bolt, CIMED Multilab Indústria Farmacêutica e Sanofi Aventis Farmacêutica.

Preocupada em contribuir não só para a economia de Anápolis, a Qualicaps também realiza semestralmente, há três anos, uma gincana solidária com os colaboradores para arrecadar alimentos e produtos de limpeza para instituições carentes.

Em 2018, foram mais de 4.300 itens de material de higiene e limpeza. Já no ano passado, doaram quase 3 toneladas de alimentos na cidade.