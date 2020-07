Diariamente, o Corpo de Bombeiros de Anápolis é acionado dezenas de vezes, seja para resgatar cobras que aparecem nos lugares mais inusitados, seja para apagar incêndios e socorrer vítimas de acidentes graves.

Isso é mais que uma prova que a população confia no trabalho realizado pela corporação, que comemora nesta quinta-feira (02) o Dia Nacional do Bombeiro Militar.

Para a Sargento Silvia Letícia Dourado de Castro Nascimento, que é bombeira militar há 16 anos, o incentivo veio de dentro de casa, uma vez que o pai era tenente-coronel, e acabou crescendo com o desejo de seguir os mesmos passos.

“Eu ia a desfiles com meu pai e Deus permitiu que eu passasse no Bombeiros. Não só mudou minha vida, como me deu uma nova direção. Eu era vendedora de loja, tinha medo de não ser aceita no mercado. Quando passei, me desenvolvi como profissional e quebrei, respeitosamente, um pouco as regras, conquistando todos meus colegas e superiores. Há poucas mulheres na corporação e nunca precisei me corromper por isso”, disse.

Para o doutor e sub-comandante da 2ª Companhia Independente, Mergulhador de Resgate e Analista de Projetos, tenente Licurgo Borges Winck, é uma honra “participar de uma instituição militar que tem por missão proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente para o bem estar da sociedade”.

“Cada Bombeiro Militar se dedica diuturnamente com orgulho e satisfação para fazer o bem ao próximo, independentemente de gênero, cor, raça e credo. A partir do juramento quando entramos na instituição, “mesmo com o sacrifício da própria vida”, sempre pedimos a proteção divina para nos ofertar saúde, sabedoria e coragem para defender a sociedade em todas as missões que nos são atribuídas” afirmou.

Em tempo

Atualmente, Anápolis tem duas unidades operacionais do Corpo de Bombeiros: o 3º Batalhão Bombeiro Militar e a 2ª Companhia Independente de Busca e Salvamento, além do Centro de Operações e Tecnologia de Incêndio.

A corporação também atende os municípios de Abadiânia, Alexânia, Campo Limpo de Goiás, Goianápolis e Terezópolis de Goiás.

O 3º Batalhão é composto por um efetivo de 80 bombeiros militares, um caminhão do tipo auto bomba tanque, um auto tanque e duas unidades de resgate, com atendimento operacional de combate a Incêndio e atendimento de resgate pré-hospitalar.

A 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar de Busca e Salvamento, localizada na Vila Jaiara, na região Norte, emancipada recentemente, tem 40 Bombeiros Militares, uma unidade de resgate pré-hospitalar, uma viatura do tipo auto bomba tanque e salvamento, uma viatura do tipo ABRESC específica para a condução de cães e uma viatura MARRUÁ, para atendimentos náuticos.

A Companhia Especializada em Busca e Salvamento possui ainda sete cães adestrados, que já atuaram em inúmeras ocorrências dentro de Goiás, bem como no cenário nacional, inclusive nas buscas de vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, em janeiro de 2019.