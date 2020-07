Dona Mariana Fagundes era uma mulher de oração. Muito religiosa, ela tinha uma fé inabalável e por cerca de 50 dos seus 67 anos frequentou a mesma igreja no São Lourenço, bairro da região Central de Anápolis.

Caridosa e solícita, dona Mariana era admirada e respeitada por todos da congregação evangélica. Tinha três filhos, seis netos e fazia tudo por eles. E eles tudo por ela.

Em meados de junho, dona Mariana, que era diabética, começou a ter sintomas gripais. Por mais de uma vez foi levada pelos filhos para os hospitais, mas acabou em todas sendo mandada de volta para casa.

Suspeitando que ela pudesse estar infectada pelo novo coronavírus, eles juntaram R$ 140 e a levaram para fazer o teste rápido em uma farmácia do Centro. O resultado: positivo para Covid-19.

Estava de noite e a farmacêutica orientou que eles ligassem para a Vigilância Epidemiológica de manhã para fazer a comprovação da doença com um teste de laboratório. Mas não deu tempo.

No outro dia, antes do sol nascer, na última segunda-feira (29), dona Mariana foi encontrada já sem vida por um dos filhos, que tinha ido no quarto ver como ela estava e levar um suco.

Foi tudo muito rápido. Não houve tempo para despedidas. Nem mesmo de um velório na igreja que ela tanto amava. Do Instituto Médico Legal (IML), foi levada direto para o túmulo.

A confirmação da Covid-19 por laboratório saiu somente na noite desta quinta-feira (02), dia que Anápolis ultrapassou a marca de 1.000 casos. Dona Mariana entrou para a estatística como uma das 23 vítimas.