Publicado no início da tarde desta sexta-feira (03), em edição extra do Diário Oficial do Município (DOM), o novo decreto do prefeito Roberto Naves (PP) alterou os protocolos da matriz de risco no nível moderado. Antecipada em sua maioria pelo mandatário ao longo da semana, as medidas promovem o que o documento chama de “isolamento social intermediário”.

Na prática, a cidade não fecha e a economia não para. Mudam os horários de funcionamento, os protocolos ficam mais rígidos e surge a punição para quem descumprir as regras, como a multa de R$ 5 mil na matrícula do imóvel (residência e comércio).

Bares, assim como áreas verdes (praças e parques) e ambientes públicos de lazer (quadras esportivas e pistas de corrida), são os únicos que não poderão abrir enquanto a cidade estiver sob esse regime.

Já os restaurantes poderão abrir de dia e funcionar a partir das 18h com delivery ou drive-thuru. Academias privadas seguem liberadas, mas com limite de 30 pessoas.

Estratégia

Costurada nos últimos dias ouvindo setores econômicos e da sociedade, essa é a estratégia que a Prefeitura encontrou para passar o mês de julho.

Nesse período, conforme estudos de pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG), o estado deve passar pela pior fase do avanço da pandemia do novo coronavírus.

O prognóstico das autoridades sanitárias é que se proliferação e contaminação não for contida de imediato, o sistema público de saúde entrará em colapso mesmo com o aumento dos leitos de UTI. Haveria o acelerado aumento de casos e mortes em decorrência da doença.

Veja a seguir o que muda em cada um dos eixos econômicos e sociais da cidade, até segunda ordem.

>> Essenciais

Cemitérios, funerárias, indústrias/comércio de energia, gás, combustível, alimentação, farmacêutica, higiene e saúde continuam abertos. Do mesmo modo, serviços de segurança, água e esgoto, coleta e tratamento de lixo.

Bancos, lotéricas, correios, empresas de comunicação e serviços de assistência social também não precisam fechar as portas. Ainda entram na lista, os serviços de controle de pragas e extração mineral e vegetal.

Veja as regras na íntegra.

>> Não essenciais

Indústria e o setor de hospedagem (hotéis, motéis, apart-hotéis, albergues – exceto assistenciais, pensões e similares) podem funcionar todos os dias da semana sem restrições.

Atividades de beleza (salões, barbearias,massagens, estética, manicure, tatuagem e piercing, etc.) funcionarão em sistema de rodízio (das 7h às13h lotes pares e das 13h às 19h lotes ímpares).

Na ausência de numeração de lotes, considera-se o número de localização/endereço. Aos finais de semana devem fechar.

Atividades de condicionamento físico (academias, estúdio de pilates, crossfit e yoga) podem continuar, mas somente de segunda a sexta-feira, das 05 às 22h.

Estabelecimentos de ensino de esportes, centros esportivos, arena de esportes e similares não podem funcionar em quaisquer dias e horários.

A mesma regra vale para atividades aquáticas e aulas coletivas, tais como dança, spinnig e similares e atividades de artes marciais e lutas.

Veja a íntegra das regras.

>> Alimentação

Comércio atacado e varejo, incluindo as lojas de conveniência dos postos de combustíveis da cidade podem funcionar das 05h às 22h . Não haverá revezamento de horários para funcionamento.

Restaurantes, lanchonetes, panificadoras/padarias, pamonharias, pizzarias e similares funcionam com 1/3 da

capacidade máxima de consumação no local, até às 18h.

Após às 18h apenas serviços de delivery e retirada da mercadoria, não sendo permitida a utilização de mesas e cadeiras pelos clientes após esse horário. No final de semana as portas devem permanecer fechadas.

Os bares e distribuidoras de bebidas funcionam apenas delivery, podendo haver retirada dos produtos no estabelecimento, sem consumação no local .

Veja as regras na íntegra.

>> Higiene

Comércio atacado e varejo de produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumaria, saneantes e lavanderias comuns funcionarão em sistema de rodízio (das 7h às13h lotes pares e das 13h às 19h lotes ímpares).

Na ausência de numeração de lotes, considera-se o número de localização/endereço. Aos finais de semana devem fechar.

Já serviços de higiene geral/desinfecção de ambientes, esterilização, lavanderias hospitalares desinfestação de pragas podem funcionar sem restrições de dias e horários.

Veja as regras na íntegra.

>> Agropecuário

Comércio atacado e varejo de lojas agropecuárias e similares e pet shops podem funcionar em sistema de rodízio (das 7h às13h lotes pares e das 13h às 19h lotes ímpares).

Na ausência de numeração de lotes, considera-se o número de localização/endereço. Aos finais de semana devem fechar.

Já a prestação de serviços, consultórios, clínicas e hospitais veterinários podem funcionar sem restrições. Porém, após às 22h de segunda à sexta-feira e aos finais de semana devem atender somente urgências/emergências,

Veja as regras na íntegra.

>> Construção Civil

Comércio atacado e varejo de material de construção, ferragista, tinta, marmoraria, madeireira, locação de

equipamentos, reparos e similares podem funcionar em sistema de rodízio (das 7h às13h lotes pares e das 13h às 19h lotes ímpares).

Na ausência de numeração de lotes, considera-se o número de localização/endereço. Aos finais de semana devem fechar. A mesma regra vale para escritórios de profissionais liberais do setor.

Já as obras podem continuar somente das 07hs às 18hs, não sendo permitido o funcionamento aos finais de semana.

Veja as regras na íntegra.

>> Entretenimento e lazer

O uso de parques e praças públicas está vedado, incluindo a utilização das áreas de academia ao ar livre, brinquedos, parquinhos infantis e espaços públicos esportivos.

Veja as regras na íntegra.

>> Aglomerações

No Anashopping e Brasil Park Shopping, lojas, quiosques e praça de alimentação e quiosques de alimentação poderão funcionar de segunda a sexta-feira, das 08h às 20h.

Já no domingo, lojas e quiosques fecham e a praça de alimentação e quiosques de alimentação tem o funcionamento restrito ao serviço de delivery.

Demais shoppings e galerias poderão funcionarão da seguinte forma: box com numeração par funcionará das 07h às 13h e box com numeração ímpar das 13h às 19h. A mesma regra vale para o Mercado Municipal e camelódromos.

Já o comércio ambulante deverá funcionar de segunda-feira à sexta-feira das 13h ás 19h, em seu local de

cadastro junto ao órgão municipal competente.

Nos finais de semana todos devem fechar as portas. Veja as regras na íntegra.

>> Transporte

Comércio atacado e varejo de itens ligado ao setor segue o sistema de rodízio (das 7h às 13h lotes pares e das 13h às 19h lotes ímpares).

Na ausência de numeração de lotes, considera-se o número de localização/endereço. Aos finais de semana devem fechar.

Oficinas mecânicas, auto elétricas, borracharias e similares têm o funcionamento garantido todos os dias da semana sem restrição de horário. Já estacionamentos particulares podem funcionar somente de segunda a sexta feira, das 05h às 19h.

Veja as regras na íntegra.

Nota da redação: A reportagem foi atualizada às 15h40 com correção na redação do eixo Aglomerações.