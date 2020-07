Com o retorno de uma quarentena mais rígida em Anápolis, logo após a cidade ultrapassar a marca de mil contaminados pelo novo coronavírus e bater recorde de mortes, algumas coincidências começam a aparecer.

Por exemplo, a cobertura do Portal 6 sobre a doença começou exatamente com a primeira quarentena vista no município: a dos brasileiros repatriados da cidade de Wuhan, na China.

De lá para cá, a quantidade de notícias e reportagens publicadas pelo veículo mudou a rotina dos repórteres e alimentou a cidade com informações em tempo real sobre a pandemia.

O Tema de Hoje, podcast diário do Portal 6, desta sexta-feira (03) conversou com Denilson Boaventura e Rafaella Soares, os repórteres do site que mais participaram da cobertura da doença no município.

Eles compartilharam a experiência de reportar algo tão impactante, avaliaram os erros e acertos da cidade no processo de combate ao vírus e contaram lembranças marcantes que esse período atípico proporcionou.

“Me lembro de quando a primeira idosa faleceu, após contrair a doença em um hospital de Goiânia, a família (por ser a primeira contaminada) começou a sofrer preconceito na cidade. E isso é algo que a gente não imagina estar acontecendo”, relembrou Denilson.

Ouça no Spotify

Ouça no Anchor