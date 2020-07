Desde a última sexta-feira (03), Anápolis começou a seguir as normas do grau moderado, conforme o sistema de matriz de risco adotado pela Prefeitura no município.

Novidades foram implantadas e as restrições de distanciamento social foram fortificadas.

Tais medidas levantaram muitas dúvidas e questionamentos, alguns deles referentes a como denunciar as irregularidades e como será feita a fiscalização na cidade.

Lembrando que a partir desta quarta-feira (08), as multas e punições começarão a ser aplicadas para os infratores, conforme informado pelo prefeito Roberto Naves (PP).

Canais

O Portal 6 conversou com a Prefeitura, que informou ter criado diversos canais de denúncias sobre irregularidades no funcionamento do comércio, conforme o último decreto municipal.

De acordo com a nota enviada à reportagem, os órgãos responsáveis por essa fiscalização são: a Vigilância Sanitária, o Procon, a Polícia Militar e o próprio disk-denúncia da Prefeitura.

Confira, a seguir, como funciona o processo de realização de denúncias em cada um dos casos.

Vigilância Sanitária

Através dos telefones: (62) 3902-1368/ (62) 3902-1680/ (62) 3902-1681.

Procon

O denunciante deve enviar uma mensagem redigida – o órgão informou que mensagens de voz não serão ouvidas – para o seguinte número de WhatsApp: (62) 99315-3882 , juntamente com os documentos necessários para confirmar a infração, como fotos e endereço do estabelecimento.

Polícia Militar

As denúncias serão feitas de forma convencional, através do 190.

Prefeitura

Ao discar 156, funcionários do Centro Administrativo atenderão a chamada e darão procedimento com a denúncia.