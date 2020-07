A partir da próxima terça-feira (14), os usuários passam a ser atendidos somente com horário marcado na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Anápolis.

A medida adotada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) busca melhorar a qualidade dos serviços prestados e prevenir a aglomeração, iniciativa importante para a prevenção do contágio pelo novo coronavírus.

O agendamento já está disponível na aba “Atendimento”, na parte superior do site www.detran.go.gov.br.

O atendimento presencial, retomado em meados de abril, está limitado aos serviços que não podem ser realizados pelo site ou pelo aplicativo DetranGO On, como transferência de propriedade, troca de placas, segunda via de CRV, renovação de CNH e entrega de documentos.

Os usuários que desejam apenas emitir CRLV-e, boleto ou fazer comunicado de venda deverão utilizar os canais eletrônicos.

Na Ciretran de Anápolis, o atendimento se dará no mesmo modelo adotado na sede, em Goiânia. Para ter acesso às dependências, o usuário terá que comprovar o agendamento naquela hora e data, além de utilizar máscara.

Como agendar

O agendamento deverá ser feito exclusivamente pelo site www.detran.go.gov.br. Ele é intransferível e é necessário que seja feito com o número do CPF do usuário.

Ao acessar o portal, o interessado deve clicar na aba “Atendimento” na parte superior da tela, informar os dados pessoais. Em seguida, escolher o serviço e o local em que deseja ser atendido.

O sistema informará das datas e horários disponíveis. Após selecionar, basta confirmar o agendamento e gerar o comprovante.

Confira os serviços disponíveis para agendamento:

* VEÍCULO – Inclusão de veículo Novo; Transferência de propriedade; Troca/Perda de placa; Segunda via de CRV; Embargo/Desembargo; Inclusão ou baixa de gravame.

* CORREIOS – Entrega de CRV e CRLV

* CNH – Renovação, Entrega,Primeira Via, Adição, Mudança de Categoria, Alteração de dados.

*PROTOCOLO GERAL

* VISTORIA PARA REGULARIZAÇÃO DO NÚMERO DO MOTOR

* VISTORIA PARA REGRAVAÇÃO DE CHASSI

* VISTORIA PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA

* LIBERAÇÃO DE VEÍCULO

Serviços só disponível na sede, em Goiânia

*COMODATO

*REMARCAÇÃO/REGRAVAÇÃO DE CHASSI OU MOTOR