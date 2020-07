Através do boletim informativo diário, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgou, na tarde desta quinta-feira (16), detalhes sobre os dois óbitos por Covid-19 mais recentes em Anápolis.

De acordo com a Semusa, se trata de dois homens: um de 51 anos, que estava internado no Ânima Centro Hospitalar até o dia 09 de julho, e outro de 66, que estava no Centro de Internação Norma Pizzari até hoje (16), quando faleceu.

Os dois resultados positivos dos exames foram divulgados nesta quinta-feira (16).

A atualização do boletim também confirmou 80 novos casos nas últimas 24h. Destes, 44 são mulheres (com idades entre 03 e 82 anos) e 36 homens (de 06 meses a 78 anos).

Anápolis agora contabiliza um total de 2.217 contaminados desde o início da pandemia.