🚔 *PMGO*🚔 *3° CRPM em Ação* *CONFRONTO* *⚡31ªCIPM/CPE: NO COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO🚨🚨🚨* No dia 16/07/20, a equipe de *CPE 10546*, confrontou com um indivíduo de alta periculosidade *com registros criminais por roubo, receptação, porte e posse ilegal de arma de fogo, tráfico e uso de drogas, além de estar sendo investigado pela prática de 03 (três) homicídios*, sendo feita a apreensão de *uma arma de fogo tipo revólver cal. 38, com 03 (três) munições deflagradas, 03 (três) picotadas e 04 (quatro) intactas*, além de aproximadamente *1 kg de maconha e 01 (uma) balança de precisão*. Fato ocorrido no Filostro Machado. Mais informações: *CPE CMD* *TEN VILMAR* *99910-6782* 📲 *Disque Denúncia*: *(62) 9 9388-8298* *3ºCRPM, cuidando do coração de Goiás*