A medicina é o grande sonho de muitos estudantes, que se dedicam por anos para passar no vestibular e fazer uma boa graduação e especialização para adquirir conhecimentos suficientes para salvar vidas.

Referência em ensino e única instituição de Anápolis a ofertar o curso, a UniEVANGÉLICA prorrogou as inscrições para o vestibular, que devido à pandemia do novo coronavírus ocorrerá exclusivamente por meio da nota do Enem.

No Centro Universitário, os estudantes terão todo o apoio necessário para se tornarem profissionais de excelência e, principalmente, que se preocupam em ofertar atendimentos humanizados.

Além das inovações científicas e estrutura completa, os discentes ainda são submetidos ao PBL, um método em que todos têm contato com pacientes reais desde o primeiro período.

A instituição facilita também o acesso ao mercado de trabalho, porque possibilita a realização de estágios e atividades práticas que permitem que os alunos se formem já prontos para atuarem com segurança.

As inscrições para o vestibular devem ser feitas pelo site da UniEVANGÉLICA e terminam no dia 04 de agosto, para pagamentos com boletos, ou 07 de agosto, para pagamentos com cartão de crédito. A taxa é de R$ 350.

Mais informações estão no edital.